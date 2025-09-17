С 1 октября в Украине начнут изымать из обращения монеты номиналом 10 копеек.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

В то же время НБУ отмечает, что банки и торговые сети продолжат принимать такие монеты для расчетов.

"Эти разменные монеты остаются платежным средством. Торговые сети, предприятия сферы услуг и банки Украины и дальше будут принимать их для выполнения расчетов и платежных операций. Гражданам не нужно специально их сдавать или обменивать", - говорится в сообщении.

В НБУ добавили, что процесс изъятия монет будет проходить следующим образом:

банки Украины не будут выдавать из касс такие монеты по всем видам наличных операций;

Национальный банк не будет чеканить монеты номиналом 10 копеек и прекратит подкрепление ими касс банков для пополнения наличного обращения.

Напомним, о том, что Нацбанк собирается с октября изымать 10 копеек из денежного оборота, стало известно еще в июле.

Ранее мы писали, что НБУ предлагал заменить копейки новыми монетами под названием "шаг", которые использовались в XVII-XX веках.

