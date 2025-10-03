Государственная налоговая служба анонсировала запуск новой системы взыскания налоговых долгов в Украине для всех — бизнеса и населения. Ее суть сводится к переходу от бумажных инструкций к электронным, под что уже тестируется новое программное обеспечение, сообщили в ГНС.

"Государственная налоговая служба разработала и сейчас тестирует программное обеспечение для более эффективной работы с налоговым долгом. Новая система предполагает усовершенствованное информационное взаимодействие между ГНС, Казначейством и поставщиками платежных услуг. Это обеспечит принудительное списание средств со счетов должников в электронной форме в автоматическом режиме через систему электронных платежей Нацбанка", — сообщили в Госналогслужбе.

Через СЭП Национального банка - значит через банковскую систему.

Пока фискалы при помощи бумажных запросов по банкам выясняют, в каких именно банках и сколько средств на счетах имеют налоговые должники, что занимает недели. Только после этого запускают процесс фактического взыскания налоговых долгов.

Но после внедрения новой, автоматической системы, фискалы смогут проводить автоматические списания в счет погашения налоговой задолженности. Такие взыскания будут принудительными - их осуществят без разрешения и даже без информирования людей и компаний.

А главное - будут очень быстрыми: от момента поиска/нахождения средств до их списания в госбюджет могут проходить считанные часы.

Одновременно Госналогслужба сообщила о разработке совместно с Минцифры нового сервиса в "Діє", который позволит не только физлицам-предпринимателям (ФЛП), но и обычным физлицам платить налоги в этом государственном сервисе.

"Хотим создать новую услугу для граждан по имущественным налогам. Чтобы каждый в Діє мог проверить свои объекты налогообложения (недвижимость, землю, авто), сверить данные, получить начисления, узнать долг и, конечно, уплатить налоги", — рассказала и.о. председателя ГНС Леся Карнаух.

На текущий момент оплата налогов в Діє доступна только ФЛП, хотя комиссии за такие услуги там намного выше, чем в банках. Например, оплата единого соцвзноса за 3 кв. 2025 года для физлица III группы в размере 5280 грн там стоит 73,92 грн. В то время как в государственном Приватбанке это обойдется лишь 5 грн.