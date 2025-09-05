В Киеве задержан экс-замглавы налоговой по делу об отмывании полутора миллиардов гривен
В Киеве задержали бывшего заместителя главы Государственной налоговой службы по подозрению в отмывании миллиардов гривен из бюджета.
Об этом сообщает СБУ, не называя имени экс-чиновника. По данным СМИ, это Евгений Бамбизов.
По версии СБУ, он создал в Киеве конвертцентр, через который за два года отмыли 1,5 млрд гривен. Среди основных клиентов центра были представители коммерческих структур, выполнявшие подрядные работы и услуги для бюджетных учреждений.
Для отмывания средств были созданы десятки подконтрольных фирм, большинство из которых работали только на бумаге.
Как установило следствие, к преступной деятельности чиновник привлёк ещё четырёх сообщников, которые обеспечивали функционирование схемы. Среди них двое бухгалтеров и руководитель аффилированной компании, занимавшейся легализацией и переводом незаконных доходов в наличные средства.
Для планирования и реализации преступных действий фигуранты арендовали офисное помещение в Киеве, где встречались с клиентами и хранили теневую документацию.
Во время обысков у организатора схемы и его сообщников были обнаружены наличные деньги, полученные преступным путём, а также печати подконтрольных фирм с признаками фиктивности, банковские карты, компьютерная техника и финансово-хозяйственные документы, содержащие доказательства существования схемы.
На данный момент все пятеро фигурантов задержаны. Им планируется сообщить о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов);
▪️ ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путём).
Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее мы не раз писали о других случаях коррупции на высоком уровне. Так, согласно журналистскому расследованию, у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина есть недвижимость в США стоимостью свыше миллиона долларов.
Также сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило директора департамента кибербезопасности СБУ Илью Витюка в незаконном обогащении и внесении недостоверных данных в декларацию.