Высший антикоррупционный суд избрал генералу Службы безопасности Украины Илье Витюку меру пресечения в виде залога в размере 9 млн 84 тысяч гривен.

Об этом сообщают украинские СМИ.

По предоставленной информации, судья удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры лишь частично.

Витюк должен будет сдать документы для выезда за границу, прибывать на вызовы Национального антикоррупционного бюро Украины и сообщать их об изменении места жительства.

Срок действия обязанностей назначен до 4 ноября 2025 года.

Напомним, ранее НАБУ и САП выдвинули Витюку подозрение в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. При этом СБУ в ответ на это заявила, что атака на Витюка является местью НАБУ за арест его сотрудника.

Как известно, в апреле 2024 года Витюка отстранили от должности и отправили на фронт после скандала с покупкой элитной недвижимости.

