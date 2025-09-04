Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения бывшей главе медико-социальной экспертной комиссии Хмельницкой области Татьяне Крупе, подозреваемой в коррупции. Содержание под стражей ей заменили залогом в 20 млн грн.

Об этом сообщает телеграм-канал ВАКС.

Своим решением суд частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ. Решение обосновано тем, что подозреваемая находится под стражей уже 11 месяцев, а согласно Уголовно-процессуальному кодексу срок содержания под стражей не должен превышать 12 месяцев в делах о тяжких или особо тяжких преступлениях. ВАКС обязал подозреваемую являться по каждому требованию следователя, прокурора или суда, а также выполнять обязательства до 4 ноября 2025 года включительно.

Напомним, изначально залог для Крупы составлял 500 млн грн, но постепенно его снизили до 20 млн, а теперь и вовсе выпустили Крупу на свободу.

Ранее мы писали о расследовании по делу Крупы. Государственное бюро расследований разоблачило руководительницу МСЭК и ее сына на незаконном обогащении. Родственники за взятки оформляли инвалидность для уклонистов от службы. Во время обысков у них изъяли почти 6 миллионов долларов и документы, подтверждающие их преступную деятельность.

Также напомним, что из 25 глав областных МСЭК 18 официально признаны миллионерами. Самой богатой из них остается Татьяна Крупа.

