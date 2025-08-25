У главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина есть имение в США стоимостью свыше миллиона долларов. Дом оформлен на подставное лицо - американца Томаса Сподаро.

Об этом идет речь в журналистском расследовании.

Со ссылкой на следствие по делу об уклонении Шабунина от военной службы расследователи заявили, что в 2023 году его жена Елена и двое детей проживали в этом доме и занимались в нем ремонтом. Дом находится в городе Берлингтон, штат Нью-Джерси. Его площадь составляет 251 кв. м.

В 2022 году семья активиста жила в доме в городке Уэстчестер (штат Пенсильвания), и об этом Шабунин заявил в своей декларации о доходах. А в следующем году его близкие переехали в другой дом, и об этом глава семейства в декларации не упомянул. Журналисты предполагают, что это сделано, потому что он является фактическим владельцем дома и участка.

Судя по спутниковым снимками, дом имеет два этажа, а во дворе находится бассейн.

Сам Шабунин в своем Фейсбуке заявил, что информация о его доме в США - фейк. Он обвинил в его запуске главу Офиса президента Андрея Ермака.

"Мою жену с детьми как беженцев принимали в США семьи, которых мы до этого даже не знали", - написал Шабунин.

Напомним, Шабунина подозревают в уклонении от военной службы. По версии следователей, он мобилизовался, но затем "систематически не появлялся в части" и в то же время получал полную военную зарплату.

В июле суд избрал Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства.