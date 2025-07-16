Сотрудники Государственного бюро расследований приходили с обысками в квартиру погибшего пилота Андрея Пильщикова, известного как Джус. Обыски состоялись 11 июля и были связаны с делом антикоррупционера Виталия Шабунина.

Об этом сообщила "Суспильному" мать Пильщикова Лилия Аверьянова.

По ее словам, в квартире, которая находится в Харькове, останавливался глава Центра противодействия коррупции. Как объяснила женщина, она не хочет, чтобы жилплощадь пустовала и позволяет пожить в квартире знакомым, которым нужно остановиться в Харькове. Заодно они и присматривают за жильем.

"Это квартира, где ребенок вырос с рождения и до профессионального летчика, туда нужно заходить, сняв шляпу. Они (следователи - Ред.) просто звонят мне и ставят меня перед фактом, что сейчас мы будем взламывать вам дверь, потому что мы ищем здесь преступника, буквально. Сказали, чтобы я пришла", — рассказала женщина.

На момент звонка работников ГБР она находилась в Киеве. Как сказала Аверьянова, она "еле их остановила", чтобы правоохранители не ломали дверь, а соседка, у которой были ключи, открыла ее. Из-за стресса женщина попала в больницу.

Андрей Пильщиков. Фото: facebook.com/lilia.aver.anova.908947

Вскоре после публикации ГБР тому же "Суспильному" подтвердило, что провело обыски в квартире Джуса. Как сказала спикер ведомства Татьяна Сапьян, самого покойного пилота и его матери они не касаются, а связаны только с Шабуниным, который временно проживал в этой квартире фактически до момента объявления ему подозрения - до утра 10 июля.

11 июля прошли четыре обыска в местах, где антикоррупционер жил или временно находился.

"Все действия осуществлялись в строгом соответствии с действующим законодательством. Это подтверждается и соответствующими решениями суда", - отметила Сапьян.

Напомним, вчера Печерский районный суд Киева избрал Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства. Его уголовное дело связано с уклонением от военной службы и мошенничеством.

Пильщиков погиб в августе 2023 года в Житомирской области в результате столкновения двух учебно-боевых самолетов L-39. Кроме него погибли еще два пилота: майоры Вячеслав Минка и Сергей Проказин.