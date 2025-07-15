Руководитель Центра по борьбе с коррупцией Виталий Шабунин, которому сегодня суд избрал меру пресечения, заявил, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР) вскрыли его телефон и изъяли всю находившуюся в нем информацию.

Об этом Шабунин заявил во время судебного заседания.

"Когда я встретился с сотрудником СБУ, он попросил предоставить ему IMEI моего телефона. В тот момент, когда сотрудники СБУ смотрели IMEI, в помещение ворвались представители ГБР. Сотрудник СБУ тут же убежал с моим телефоном. Спустя некоторое время один из сотрудников ГБР заявил, что нашёл телефон у порога. Это был мой телефон - уже разблокированный. С него была изъята вся информация. Теперь я ожидаю публикации компрометирующего контента в телеграм-каналах, подконтрольных Офису президента", - сказал антикоррупционер.

Напомним, Шабунина подозревают в уклонении от военной службы (часть 4 ст. 409 Уголовного кодекса). По версии следователей, он мобилизовался, но затем "систематически не появлялся в части", но в то же время получал полную военную зарплату. Кроме того, ему вменяют мошенничество (ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса) за использование для личных нужд без надлежащего оформления внедорожника, предоставленного волонтерами для ВСУ.

Что происходит вокруг дела Шабунина, мы анализировали в отдельном материале.