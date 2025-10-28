Командующий штурмовыми войсками ВСУ Валентин Манько потребовал извинений за критику в свой адрес после публикаций им военных карт.

Об этом военный написал на своей странице в Facebook.

По словам Манько, он показал те же карты, что публикует Deep State или Генштаб. Он уверяет, что никакого грифа "секретно" они не имеют.

"Удивляет, что некоторые авторитетные СМИ, даже телемарафон, поддались этой провокации. Не проверили и стали раздувать "зраду". Кто-то умышленно, помимо врага, хочет выставить военных недалёкими, такими себе дураками, которые не умеют мыслить. Это унижает все вооружённые силы. Если у вас есть совесть и вы уже поняли, что это не так. Что проблем с картами нет. Что это не военные карты и тем более не секретные. Я показал то же самое, что Deep State или Генштаб. Только рассказал более подробно, чтобы все поняли, какую тяжёлую работу мы выполняем. То исправьтесь и извинитесь", - заявил военный.

Напомним, ранее Манько опубликовал военные карты с линией фронта, которая существенно отличается от той, что приводит украинский военный ресурс Deep State.

После скандала, вызванного этой публикацией, он опубликовал в хорошем разрешении ещё более крупную карту.