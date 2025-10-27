Новый командующий штурмовыми войсками Валентин Манько опубликовал военные карты с линией фронта, которая существенно отличается от той, что приводит украинский военный ресурс Deep State.

Видео с картами появилось в Фейсбуке Манько.

Карты охватывают самый напряжённый участок фронта, где активнее всего наступают российские войска: от Покровска до восточной части Днепропетровской и Запорожской областей.

В военных телеграм-каналах сразу заметили, что карта Манько сильно отличается от информации Deep State. Причем на некоторых участках разница составляет до 9 километров - фронт на карте Deep State заходит далеко за линию того, что показал Манько.

Карта Манько

Карта Deep State

Отметим, что недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провёл совещание с командирами, воюющими на покровском направлении, и заявил им о недопустимости искажения и сокрытия информации о реальном положении дел на фронте.

Также напомним, что вчера российский президент Владимир Путин заявил об окружении украинских войск под Покровском. Владимир Зеленский это опроверг.

НА днях мы сообщали, что Манько публиковал в соцсетях свои танцы под российские песни.