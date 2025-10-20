Полковник Валентин Манько, которого хотят назначить командующим штурмовыми войсками ВСУ, размещал в соцсети ТикТок ролики "Кто я из "Слово пацана" и со своим танцем под песню "С е@анутых спроса нет".

Об этом написал в Фейсбуке бывший начальник штаба 12-й бригады Нацгвардии "Азов" Богдан Кротевич, выложив соответствующие видео.

В роликах 2023-2024 годов, которые Кротевич нашел на страницах Манько в Инстаграме и ТикТоке, военный танцует под песню российской группы "Пневмослон", а также через "маску" ТикТок узнает, какой он персонаж из российского сериала "Слово пацана".

Ранее нардеп Марьяна Безуглая раскритиковала Манько, назвав его "рейдером и бандитом".

Позже Безуглая сообщила, что связалась с Манько, и тот ее "заверил, что не имеет отношения к криминалу и пообещал предоставить дополнительную информацию".

"Обоснования, зачем нужно создавать отдельный новый род войск, "штурмовые войска", когда есть десантно-штурмовые войска, да еще и спецназ ВСУ - ССО, не получила", - заявляла нардеп.

Напомним, что Валентин Манько, который участвовал в 2014-2015 годах в боях на Донбассе, стал известен ещё 10 лет назад, когда оказался фигурантом уголовных дел.

На Манько тогда поступали многочисленные жалобы по поводу грабежей, мародёрства и отжимов, которыми занималась в АТО его группа. В результате против него возбудили уголовные дела за разбой, а сам он был объявлен в розыск.

Сняли его с розыска вскоре после того, как Манько дал показания против экс-лидера УКРОПа Геннадия Корбана, с которым тогда воевал президент Порошенко. А позже в СМИ попала взломанная переписка Манько с близким соратником Петра Порошенко Игорем Кононенко, где и обсуждались детали этой сделки.

А в 2018 году Манько победил в конкурсе на должность главы Госслужбы по делам ветеранов войны и участников АТО. Однако после поднявшегося скандала (журналисты вспомнили о его прошлом) Кабмин не стал утверждать Манько в данный должности.