После скандала с засветкой штабной карты с линией фронта новым командующим штурмовыми войсками ВСУ Валентином Манько сам Манько решил прокомментировать это, опубликовав в хорошем разрешении ещё более крупную карту и дописал: "Тем, кому совсем хочется рассмотреть".

Украинский военный телеграм-канал Deep State подтвердил, что "на фоне действительно система ситуационной осведомленности Delta, которая подпадает под гриф ДСП (для служебного пользования, ДСК - укр.)".

"ДСП означает, что информация в ней имеет ограниченный доступ и не подлежит разглашению без соответствующих разрешений", – говорится в заявлении Deep State.

При этом паблик подтвердил сообщения о том, что информация на карте полковника сильно отличается от той, что отображена на карте Deep State.

"Это может быть как сознательное искажение реальной обстановки перед главнокомандующим, так и реальные позиции Сил обороны, которые часто выставляют для бумажного удержания села. В большинстве случаев приказ на отход с таких позиций не дают или дают, когда уже поздно", – объясняет DS.

Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провёл совещание с командирами, воюющими на покровском направлении, и заявил им о недопустимости искажения и сокрытия информации о реальном положении дел на фронте.

