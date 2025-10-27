Российское Министерство обороны сегодня заявило о захвате сразу трех сел за пределами Донбасса: Егоровки в Днепропетровской области, а также Новониколаевки и Привольного - в Запорожской.

Все три деревни находятся на правом берегу реки Янчул, которую россияне уже перешли во многих местах.

Украинский боец с позывным Мучной написал, что в Егоровке еще идут бои, но только за северную часть села - остальную территорию контролирует РФ.

"Украинские бойцы удерживают позиции, но ситуация остаётся тяжелой: враг постепенно подтягивает силы и может полностью занять этот рубеж в ближайшее время", - сообщил он.

Также, по его информации, "мясорубка" идет в соседнем Вишневом, которое "держится на пределе и может вскоре перейти под контроль противника".

Подтверждения информации о селах южнее в Запорожской области с украинской стороны нет. Но военный корреспондент Bild Юлиан Репке считает, что они захвачены.

"Ситуация для украинских войск в Запорожской области стремительно ухудшается: российские войска в течение последних 24 часов захватили Новомихайловку, Павловку Привольное. Успеновка вот-вот падет, что открывает путь к Гуляйполю с севера", - написал Репке.

Указанные запорожские села находятся на том же участке фронта по реке Янчул. И если подтвердится их потеря, то, по сути, ВСУ будут вытеснены с левого берега этой реки на участке от Егоровки (район Покровского Днепропетровской области) до района Гуляйполя.

Также от Егоровки остается чуть больше четырех километров до трассы из Покровского на Гуляйполе, которая, похоже, переходит под плотный огневой контроль РФ.

Российские военные телеграм-каналы полагают, что цель этого наступления - выход в северный тыл Гуляйполя, а в перспективе - укрепрайона ВСУ в Орехове.

О том, что именно такой может быть цель у РФ при наступлении на Днепропетровско-Запорожском направлении, "Страна" уже писала. Основные укрепления ВСУ там были сосредоточены к югу от указанных городов.