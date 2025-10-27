В некоторых батальонах украинской армии почти нет солдат: из 120 военных – только семь пехотинцев, остальные – командиры или связисты.

Об этом заявил депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко в эфире телемарафона.

По его словам, иногда бывает и 13 офицеров на одного рядового, что приводит к ситуации, когда подразделения ВСУ оказываются небоеспособны.

"Неэффективных командиров нужно понижать в звании, а некоторых надо вообще сажать", – считает нардеп.

Ранее военный эксперт заявил, что РФ сможет уничтожить всю украинскую пехоту, если ВСУ не компенсирует отставание в беспилотниках.

Напомним, немецкие журналисты назвали причины массового дезертирства в ВСУ.

Война в Украине идёт 1342-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 27 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Накануне украинский военный паблик Deep State сообщил, что ВСУ освободили три села на добропольском выступе в Донецкой области. По данным ресурса, украинские войска восстановили контроль над населёнными пунктами Кучеров Яр, Сухецкое и Затышок, а также отбросили противника вблизи поселков Никаноровка, Новое Шахово и Фёдоровка. В свою очередь россияне продвинулись в районе Новоторецкого и Владимировки.

