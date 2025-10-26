Причинами дезертирства в рядах Вооружённых сил Украины являются коррупция при мобилизации, а также массовое истощение.

Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

Издание отмечает, что с начала полномасштабной войны с РФ в Украине возбуждено около 290 тысяч уголовных дел против военнослужащих, бросивших свою службу. Это число сопоставимо с общей численностью армии ФРГ.

При этом немецкие наблюдатели сомневаются, что официальная статистика в полной мере отражает весь масштаб дезертирства в ВСУ. Многие командиры, по данным источников, не сообщают об оставляющих места службы, опасаясь, что каждый пропавший боец будет расценён как их личная ошибка.

По словам украинских командиров, причины бегства мобилизованных из армии – физическое и моральное истощение, низкая боевая подготовка, неясные сроки службы, разочарование, слабое командование и утрата доверия к офицерам, чьи приказы нередко приводят к большим потерям среди солдат.

Как сообщила уполномоченная по вопросам обороны Украины Ольга Решетилова, часть новобранцев самовольно покидает учебные лагеря или исчезает по дороге к своим подразделениям. Некоторые бегут, узнав, что их отправляют на фронт. По словам омбудсмена, дезертирство в ВСУ – это не только страх перед войной, но и форма молчаливого протеста против истощения и бесконечной службы.

Многие добровольцы сравнивают себя с прикованными рабами без права на возвращение домой. Отсутствие сроков службы и массовая коррупция при мобилизации подрывают мораль и усиливают ощущение несправедливости в среде военных.

"Масштабы дезертирства в украинской армии – в сочетании с массовым уклонением от мобилизации – бросают длинную тень на утверждение президента Владимира Зеленского о том, что Украине не нужны солдаты НАТО, а только оружие. Потому что пока политическое руководство не возьмёт под контроль процессы в Вооружённых силах, даже самый большой арсенал оружия ничего не изменит. Запад может продолжать поставлять боеприпасы – но скоро может просто не остаться людей, чтобы этим оружием пользоваться", – заключает издание.

