Коалиционное соглашение о новой модели призыва на военную службу в Германии сорвалось в последнюю минуту из-за позиции министра обороны Бориса Писториуса.

Об этом сообщает FInancial Times.

"Этот шаг вызвал гнев и тревогу у высокопоставленных деятелей обеих партий и грозил ввергнуть правящую коалицию Мерца в новый кризис. Он также поставил под сомнение планы крупнейшей страны ЕС по увеличению численности своих вооружённых сил в рамках усилий НАТО по сдерживанию российской агрессии", - пишет издание.

ХДС/ХСС и СДПГ не так давно достигли компромисса, предусматривающего введение лотереи для призыва молодых мужчин на обязательную военную службу, если по добровольной системе не удастся набрать достаточное количество новобранцев. Однако некоторые политики в СДПГ выступили против этой идеи.

"Некоторые члены СДПГ поставили под сомнение законность такой системы. Сам Писториус был недоволен отдельными элементами плана ХДС–СДПГ, к разработке которого он не был причастен, по словам человека, знакомого с его взглядами. Среди них было решение отменить обязательную анкету для всех мужчин, достигших 18 лет, - шаг, который, как предупреждал министр обороны, не позволит вооружённым силам узнать, кто может служить в случае кризиса. Он также опасался, что введение сложной лотереи приведёт к потере времени, а также будет воспринято общественностью как несправедливое", - пишет издание.

"Лотерейная система не одобряется в немецком обществе, особенно когда речь идёт о вопросах жизни и смерти", - сказал один из инсайдеров в СДПГ. По его словам, существуют сомнения в конституционности такого случайного отбора людей, добавив: "Министр заранее предупреждал переговорщиков из СДПГ и ХДС, но они настояли на своём".

Замглавы ХДС в парламенте Норберт Рёттген обвинил Писториуса в том, что тот "вверг свою парламентскую фракцию в хаос".

"Я не понимаю, как министр обороны может торпедировать законодательный процесс и вести себя столь деструктивно", — заявил Рёттген.

Сам министр опроверг обвинения в "торпедировании" этой инициативы.

"Я не занимаюсь подрывной деятельностью и не веду разрушительных действий", — сказал он и добавил, что у него возникли "трудности" в связи с тем, что две ключевые части законопроекта будут изменены перед запланированными дебатами в бундестаге в четверг.

Писториус отметил, что цель властей - вступление закона в силу в начале 2026 года. Однако неясно, будет ли этот законопроект одобрен, ведь некоторые представители ХДС тоже выступают с серьезными возражениями, пишет FT.

