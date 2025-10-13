Канцлер Германии Фридрих Мерц теряет рейтинги из-за дебатов о призыве в армию.

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

В публикации говорится, что численность военнослужащих бундесвера планируют увеличить со 182 тысяч до 260 тысяч человек за счет добровольцев. А на случай, если их окажется недостаточно, канцлер ФРГ предлагает автоматическое введение воинского призыва, но социал-демократы, входящие в правящую коалицию, тормозят принятие этого решения.

Издание пишет, что с начала войны РФ против Украины общество в ФРГ разделилось на два непримиримых лагеря: одни предостерегают от эскалации, а другие считают, что ее можно предотвратить только сдерживанием. Обе стороны обвиняют друг друга, называя представителей противоположного лагеря либо "понимающими Путина", либо "разжигателями войны".

На фоне таких настроений Мерцу и его правительству не удается найти правильный тон, говорится в публикации. Сначала власти нерешительно отвечают на вопрос о том, кто все же должен сбивать неопознанные дроны возле аэропортов ФРГ, а затем ведут дискуссии о возвращении обязательной службы в армии.

Сейчас правящая коалиция достигла компромисса: если добровольцев окажется недостаточно, будет проведена своего рода жеребьевка, чтобы определить, кто именно из молодых мужчин – какого года рождения – будут призваны в армию.

"Призыв в армию фактически по принципу лотереи? Это не похоже на уверенные действия правительства", – говорится в статье.

Напомним, недавно правящие партии Германии не смогли согласовать введение в стране обязательной воинской службы.

Ранее Мерц говорил, что Германия хочет снова формировать Европу путём создания сильной армии.