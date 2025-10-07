Рейтинги канцлела Германии Фридриха Мерца, который говорит немцам о неминуемом снижении их доходов, опустились до исторического минимума.

Об этом сообщает издание DW.

71% опрошенных недовольны политикой канцлера и лидера ХДС, 26% оценивают ее позитивно, следует из результатов опроса RTL/ntv-Trendbarometer.

Особенно сильно его не любят сторонники Левой партии (89%) и ультраправой "Альтернативы для Германии" (97%).

АдГ продолжает удерживать первое место в опросах (26%), ХДС на втором (24%), а рейтинги Левой партии выросли до 12%, сравнявшись с "зелеными". У СДПГ - 13%.

Ранее немецкий таблоид Bild сообщал, что популярность канцлера Германии продолжает снижаться.

Согласно проведённому соцопросу, лишь 26% опрошенных заявили, что довольны действиями главы правительства, тогда как 62% оценили работу канцлера негативно.

Напоминим, канцлер Германии заявил, что в ближайшие годы доходы немцев будут снижаться. Также в стране может быть проведена пенсионная реформа.

"Наше население будет вынуждено направлять больше доходов на пенсии, здравоохранение и уход. И это должно происходить справедливо", — подчеркнул Мерц.