Германия хочет снова формировать Европу путём создания сильной армии, заявил федеральный канцлер Фридрих Мерц в бундестаге.

Слова канцлера ФРГ приводит издание Apollo News.

По заявлению Мерца, Германия вновь играет более активную роль на европейской арене: "Германия вновь формирует Европу". Ключевым элементом этого является прочная архитектура безопасности. Для этого необходим "сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны", отметил канцлер.

К слову, в мае в своей первой речью в Бундестаге в качестве канцлера Мерц пообещал создать самую сильную армию в Европе. Укрепление бундесвера он тогда назвал своим главным приоритетом. Он пообещал увеличить финансирование армии, а чтобы увеличить количество военных — "создать новую привлекательную добровольную военную службу", которая сможет мотивировать молодых людей взять на себя ответственность за безопасность страны.

"Это соответствует статусу крупнейшей и сильнейшей экономики Европы", — сказал он.

Недавно представитель Минобороны ФРГ Михаэль Штемпфле сообщал, что Германия исчерпала возможности передачи Украине оружия из своих запасов и считает приоритетом укрепление обороны ЕС.

Ранее мы писали, что Германия впервые со времен Второй мировой развернула постоянную военную бригаду за рубежом. 45-я бронетанковая бригада численностью 5 тыс. человек дислоцирована в литовском Руднинкае, у границы с Беларусью.