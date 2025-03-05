Германия достигла предела возможностей в передаче Украине оружия из собственных запасов.

Об этом заявил представитель Министерства обороны ФРГ Михаэль Штемпфле в ходе брифинга, отвечая на вопрос о возможности поставок ВСУ зенитных комплексов Patriot и подобного вооружения.

По словам Штемпфле, в настоящее время Евросоюзу необходимо укреплять собственную оборону.

"Вы знаете, что из бундесвера уже состоялись подобные передачи (вооружений) Украине. Однако здесь достигнут естественный предел, поскольку в новых условиях необходимо укреплять собственные оборонные возможности Европы и в координации с другими странами следить за тем, чтобы каждая из них была хорошо обеспечена", - сказал Штемпфле.

В отдельном материале мы разбирались, сколько Украина сможет продержаться без американского оружия, поставки которого остановил Дональд Трамп после конфликта с Владимиром Зеленским.

Ранее СМИ писали, что прекращение поставок американских ракет Patriot приведет к тому, что большая часть Украины окажется под угрозой разрушений, как в Харькове, где эти системы не разворачивают из-за опасности.