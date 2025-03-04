Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал остановку американской военной помощи.

Об этом президент сказал в своем традиционном вечернем обращении.

"Сегодня у многих один вопрос: что будет дальше с помощью Америки? Я поручил министру обороны Украины, руководителям наших исследований, дипломатам связаться со своими соответствующими в Соединенных Штатах Америки и получить официальную информацию. Люди не должны догадываться. Украина и Америка заслуживают важного диалога, четкой позиции друг друга", – заявил Зеленский.

Президент напомнил, что ранее уже были случаи остановки различной помощи от США.

"Поэтому наши службы – и военные, и специальные службы – успели наработать алгоритмы действий при любом развитии ситуации. Сейчас не 22-й год. Сейчас наша стойкость выше. У нас есть средства защиты", – сказал он.

При этом он добавил, что "для нас важны нормальные, партнерские отношения с Америкой для реального окончания войны".

"Никто из нас не желает нескончаемой войны", – сказал Зеленский.

Также он утверждает, что РФ не изменила своих условий по окончанию войны: "россияне не изменили своих позиций и требований по Украине. Они будут требовать сокращения нашей армии, будут хотеть юридического отказа от наших территорий, а также – существенной политической деформации Украины с ослаблением украинской Конституции".

Зеленский заявил, что не пойдет на заключение мира на таких условиях.

Напомним, соратники главы Белого дома Дональда Трампа заявляют, что запрет на поставки оружия в Украину может быть отменен, если украинский президент Владимир Зеленский начнёт мирные переговоры.

Мы разбирались в отдельном материале, поменяет ли позицию Зеленского по войне и миру остановка поставок оружия из США.