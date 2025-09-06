В правящей коалиции Германии выступили против отправки в Украину немецких войск, а также сил НАТО. И предложили вместо них выслать на родину годных к военной службе украинцев.

Об этом заявил лидер партии ХСС и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер.

"Мира в настоящее время не предвидится. Поэтому правомерно рассмотреть вопрос об отправке годных к военной службе украинцев на родину для обеспечения безопасности в своей стране", - сказал он в интервью газете Rheinische Post.

"Мне трудно представить, что там (в Украине - Ред.) дислоцируются войска НАТО. Россия с этим не согласится ни при каких обстоятельствах. Потому что это стало бы предвестником вступления Украины в НАТО. Кроме того, Бундесвер к этому не готов", - добавил Зёдер.

Говоря об украинцах, он также призвал "срочно менять" выплаты пособия Bürgergeld для тех беженцев, которые уже проживают в Германии.

"Bürgergeld означает, что у нас значительно меньшая доля работающих украинцев по сравнению с другими европейскими странами. Это нужно срочно менять – не только для вновь прибывших украинцев", - сказал политик.

Ранее мы писали, что власти США и Европы обсуждают отправку в Украину войск из стран, не входящих в блок НАТО, например, из Саудовской Аравии или Бангладеш, поскольку Россия выступает против размещения западных военных.

Между тем Украина считает лучшей гарантией безопасности усиление ВСУ, поскольку американская помощь иссякает, а западные обещания "остаются неопределенными".