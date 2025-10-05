Правящие партии ФРГ не смогли согласовать введение в стране обязательной воинской повинности.

Об этом пишет немецкая национальная газета Die Zeit.

Главный спорный вопрос касается механизма перехода от добровольной службы к обязательной.

Согласно проекту министра обороны ФРГ Бориса Писториуса (Социал-демократическая партия (СДП)), обязательная служба вводится только в случае нехватки добровольцев или обострения ситуации с безопасностью.

В партии Христианско-социальный союз (ХСС) такой подход назвали "пустословной воинской обязанностью". По словам главы ХСС Маркуса Зедера, "в условиях серьёзной угрозы нам нужно больше, чем армия с опросниками".

Напомним, в коалиционном соглашении между СДП ХСС и Христианско-демократическим союзом (ХДС) было отмечено, что военная служба граждан ФРГ должна остаться добровольной.

В виду отсутствия единства во мнении бундестаг отложил первое чтение поправок в закон о воинской службе.

Ранее канцлер Фридрих Мерц заявил, что в Германии могут ввести обязательную военную службу для женщин.

Напомним, в Баварии готовятся к переводу медицины на военные рельсы.