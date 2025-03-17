Наибольший по площади и второй по численности населения административный регион в составе Федеративной Республики Германия намерен адаптировать местную систему здравоохранения к работе в условиях военного времени.

Об этом заявила министр здравоохранения Баварии Юдит Герлах, передаёт издание Diе Zeit.

"Необходимо обеспечить возможность оказания помощи значительно большему числу людей, чем в мирное время", – считает член блока немецких консервативных политических партий, включающий в себя Христианско-демократический союз Германии (ХДС) и Христианско-социальный союз в Баварии (ХСС).

"Военная угроза Европе со стороны России и возможный выход нового президента США Трампа из прежнего партнёрства в сфере безопасности означают огромную необходимость в действиях для немецкой системы здравоохранения и гражданского общества в целом", – объяснила Герлах.

Напомним, ХДС-ХСС победила на выборах и ведёт переговоры с СДПГ о создании коалиции.

Ранее газета Financial Times писала, что Франция и Германия на грани конфликта за военный бюджет Евросоюза.