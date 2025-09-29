Министр обороны Германии Борис Писториус выразил сомнения по поводу концепции создания "стены из дронов", которая должна защищать восточные страны от российских воздушных вторжений. Этот проект активно продвигает Европейская комиссия.

Об этом сообщает газета Politico.

"Мне очень нравится сама идея стены из дронов, но мы должны правильно управлять ожиданиями. Мы не говорим о концепции, которая будет реализована в ближайшие три или четыре года", – заявил Писториус на дискуссии в рамках Варшавского форума по безопасности, где также присутствовал комиссар Европейского Союза по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.

Он считает, что "стена" из беспилотников не является столь необходимой для обороны.

"Мы должны расставлять приоритеты, нам нужны больше возможностей и больше мощностей, оборона от дронов, конечно, важна, но не через стену из дронов", – добавил министр.

Ранее Писториус заявлял, что проект может быть готов в течение года. В настоящее время Еврокомиссия разрабатывает его технические и финансовые детали.

Издание пишет, что вопрос "стены из дронов" будет вынесен на повестку неформальной встречи европейских лидеров в Копенгагене в эту среду. Несмотря на осторожность по поводу переоценки проекта стены из дронов, министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс, выступая на той же панели, заявил, что ЕС и страны НАТО должны ускорить разработку и закупку технологий противодействия дронам.

"Мы все должны инвестировать в более эффективные системы противодействия дронам, чтобы защитить весь восточный фланг. Мы должны сотрудничать с Украиной и действовать гораздо быстрее, чем сейчас", – сказал он.

При этом министр подчеркнул, что времени на раскачку нет.

"Мы говорим о месяцах, а иногда и годах. У нас нет этого времени, потому что вторжения дронов уже происходят", – сказал Брекелманс.

Он добавил, что сбивать дешёвые российские дроны с помощью дорогих истребителей неэффективно. Голландские F-35 уже участвовали в уничтожении российских беспилотников в воздушном пространстве Польши в начале сентября.

Многие участники дискуссии также отметили, что Украина обладает мощной системой ПВО, укомплектованной опытными военными, и ведёт технологическую гонку вооружений с Россией, что даёт ей серьёзное преимущество перед европейскими армиями.

Однако они подчеркнули, что Европе будет сложно воспроизвести такие возможности, не находясь под угрозой такого же уровня, как Украина.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур предупредил, что, несмотря на колоссальные усилия Украины, "она не может сбить всё". Он добавил, что, если Европа пойдёт по тому же пути, странам придётся тратить до 10% оборонных бюджетов на поддержание подобных возможностей, даже в условиях отсутствия официального состояния войны с Россией.

Ранее мы также писали, что Великобритания намерена использовать БпЛА собственного производства с целью создания "стены дронов", которая усилит защиту стран-членов НАТО от РФ.

Напомним, что Писториус уже заявлял о намерении Германии будет сбивать российские беспилотники, если появится реальная угроза безопасности.