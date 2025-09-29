"Мы не воюем с РФ". Финляндия не будет сразу сбивать российские дроны при нарушении своих воздушных границ
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не отдаст немедленного приказа сбивать российские дроны, если они нарушат границу страны, добавив, что в этом вопросе главное - сохранять спокойствие и не "перегнуть планку".
Об этом Стубб сказал в интервью телеканалу CNN.
Во время интервью телеведущая спросила президента Финляндии, как он отреагирует на нарушение воздушного пространства, в частности, отдаст ли он приказ сбивать дроны.
"Нет. У нас есть протоколы. В основном, что происходит: сначала мы проверяем, потом объявляем, а затем уже ВВС решают, что нужно делать", - ответил финский президент.
"В подобных ситуациях мы должны делать две вещи: во-первых, сохранять спокойствие. Во-вторых, укреплять оборону, чтобы это не повторилось. Главное здесь - не перегнуть палку", - добавил он.
Также он прокомментировал слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который заявил, что НАТО и ЕС объявили войну России в Украине.
"Мы не находимся в состоянии войны с Россией", - сказал Стубб.
Напомним, в последние дни над Данией, Норвегией, Швецией и Латвией летают неизвестные дроны.
