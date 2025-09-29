Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не отдаст немедленного приказа сбивать российские дроны, если они нарушат границу страны, добавив, что в этом вопросе главное - сохранять спокойствие и не "перегнуть планку".

Об этом Стубб сказал в интервью телеканалу CNN.

Во время интервью телеведущая спросила президента Финляндии, как он отреагирует на нарушение воздушного пространства, в частности, отдаст ли он приказ сбивать дроны.

"Нет. У нас есть протоколы. В основном, что происходит: сначала мы проверяем, потом объявляем, а затем уже ВВС решают, что нужно делать", - ответил финский президент.

"В подобных ситуациях мы должны делать две вещи: во-первых, сохранять спокойствие. Во-вторых, укреплять оборону, чтобы это не повторилось. Главное здесь - не перегнуть палку", - добавил он.

Также он прокомментировал слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который заявил, что НАТО и ЕС объявили войну России в Украине.

"Мы не находимся в состоянии войны с Россией", - сказал Стубб.

Напомним, в последние дни над Данией, Норвегией, Швецией и Латвией летают неизвестные дроны.

Подробно об инцидентах с беспилотниками в небе над Европой и их последствиях мы писали в отдельном материале.