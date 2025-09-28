Великобритания намерена использовать БпЛА собственного производства с целью создания "стены дронов", которая усилит защиту стран-членов НАТО от РФ.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гили в интервью The Telegraph.

По его словам, частью стратегии сдерживания самолетов РФ и дронов на восточном фланге Альянса являются относительно дешевые БпЛА.

Гили уточняет, что опасные маневры со стороны России получат ответ НАТО, в частности через новые меры защиты границ. 26 сентября европейские министры обсудили концепцию "стены из дронов", которая предусматривает размещение беспилотников вдоль границ для перехвата российских целей.

Великобритания вместе с Украиной запустила программу производства дронов Project OCTOPUS, а уже в течение нескольких недель заводы Британии будут изготовлять дронц-перехватчики для сдерживания агрессии России.

При этом отмечается, что Великобритания будет использовать современные технологии производства, "доступные нам, но отсутствующие у них", чтобы массово производить и поставлять тысячи дронов для поддержки Украины.

