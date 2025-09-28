В столице Нидерландов Амстердаме взлетно-посадочную полосу в аэропорту Схипхол закрыли из-за появления неизвестного дрона. Беспилотник был замечен на высоте около 150 метров.

Об этом сообщает Mirror.

По информации местной полиции, это был небольшой БпЛА, который не представлял угрозы воздушному движению.

При этом также отмечается, что самолеты перенаправляли на другую взлетно-посадочную полосу.

Правоохранительные органы начали операцию по поиску дрона и его оператора. Для этого был привлечен вертолет, однако найти их все равно не удалось.

Какие угрозы несет нагнетание ситуации вокруг залета российских дронов и самолетов на территорию стран НАТО мы разбирали в отдельном материале.

Ранее СМИ писали, что в ночь на 28 сентября Польша подняла в воздух свои и союзные истребители. Это произошло из-за активности российской авиации, наносившей удары по территории Украины.

О заявлениях Москвы об угрозе Третьей мировой войны и беспилотниках в небе над Европой у нас также есть отдельный материал.

