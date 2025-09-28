В ночь на 28 сентября Польша подняла в воздух свои и союзные истребители. Это произошло из-за активности российской авиации, наносившей удары по территории Украины.

Об этом сообщили в Оперативном командовании вооружённых сил Польши.

По данным ведомства, в ответ на ситуацию были задействованы все доступные в распоряжении силы и средства: дежурные пары истребителей вылетели на патрулирование, а наземные комплексы ПВО и радиолокационные станции переведены в высшую степень боевой готовности.

В командовании подчеркнули, что меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан, особенно в районах, прилегающих к угрожаемым территориям.

"Оперативное командование вооружённых сил Польши следит за текущей обстановкой, а подчинённые силы и средства остаются готовыми к немедленному реагированию", – отметили в сообщении.

Ранее мы писали, что страны НАТО не могут прийти к единому согласию по поводу того, как именно реагировать на инциденты с российскими дронами и самолётами. Союзники испытывают трудности в координации ответа на нарушения воздушного пространства своих стран.

Какие угрозы несет нагнетание ситуации вокруг залета российских дронов и самолетов на территорию стран НАТО мы разбирали в отдельном материале.