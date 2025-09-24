Страны НАТО не могут прийти к единому согласию по поводу того, как именно реагировать на инциденты с российскими дронами и самолётами. Союзники испытывают трудности в координации ответа на нарушения воздушного пространства своих стран.

Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, партнеры по альянсу открыто противоречат друг другу, что выявляет "тревожные разногласия" внутри альянса.

Эстония и Польша, чье воздушное пространство нарушили российские дроны или самолеты, усиливают давление на НАТО, требуя от него сформулировать убедительный ответ на российские угрозы.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал НАТО к "демонстрации силы" в ответ на российские вторжения.

Однако, в отличие от партнёров, Германия призывает к осторожному подходу. Министр обороны Борис Писториус заявил, что союзники по НАТО рискуют попасть в "эскалационную ловушку" президента РФ Владимира Путина, открыв огонь по российским самолётам.

"Небрежные требования что-то сбить с неба или устроить какую-нибудь впечатляющую демонстрацию силы сейчас бесполезны. Хладнокровие – это не трусость и не страх, а ответственность перед своей страной и за мир в Европе", – заявил Писториус.

Президент США Дональд Трамп также внёс свой вклад в дискуссию, когда заявил, что поддерживает действия союзников по НАТО по уничтожению российских самолётов. Однако позиция США по-прежнему неясна: Трамп отказался ответить, поддержит ли Белый дом НАТО, если тот нанесёт удар по российским самолётам в своём воздушном пространстве, заявив, что это "зависит от обстоятельств".

Всего за несколько часов до этого госсекретарь США Марко Рубио опроверг утверждение польского премьера Дональда Туска о том, что его страна готова сбивать иностранные самолёты, вторгающиеся на её территорию.

Ранее мы анализировали о том, вступит ли Польша в войну с Россией.

Какие угрозы несет нагнетание ситуации вокруг залета российских дронов и самолетов на территорию стран НАТО мы разбирали в отдельном материале.