В НАТО нет единства, как реагировать на инциденты с дронами и самолётами РФ - Bloomberg
Страны НАТО не могут прийти к единому согласию по поводу того, как именно реагировать на инциденты с российскими дронами и самолётами. Союзники испытывают трудности в координации ответа на нарушения воздушного пространства своих стран.
Об этом сообщает Bloomberg.
По информации издания, партнеры по альянсу открыто противоречат друг другу, что выявляет "тревожные разногласия" внутри альянса.
Эстония и Польша, чье воздушное пространство нарушили российские дроны или самолеты, усиливают давление на НАТО, требуя от него сформулировать убедительный ответ на российские угрозы.
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал НАТО к "демонстрации силы" в ответ на российские вторжения.
Однако, в отличие от партнёров, Германия призывает к осторожному подходу. Министр обороны Борис Писториус заявил, что союзники по НАТО рискуют попасть в "эскалационную ловушку" президента РФ Владимира Путина, открыв огонь по российским самолётам.
"Небрежные требования что-то сбить с неба или устроить какую-нибудь впечатляющую демонстрацию силы сейчас бесполезны. Хладнокровие – это не трусость и не страх, а ответственность перед своей страной и за мир в Европе", – заявил Писториус.
Президент США Дональд Трамп также внёс свой вклад в дискуссию, когда заявил, что поддерживает действия союзников по НАТО по уничтожению российских самолётов. Однако позиция США по-прежнему неясна: Трамп отказался ответить, поддержит ли Белый дом НАТО, если тот нанесёт удар по российским самолётам в своём воздушном пространстве, заявив, что это "зависит от обстоятельств".
Всего за несколько часов до этого госсекретарь США Марко Рубио опроверг утверждение польского премьера Дональда Туска о том, что его страна готова сбивать иностранные самолёты, вторгающиеся на её территорию.
