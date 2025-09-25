Поздно вечером 24 сентября в Дании уже второй раз за несколько дней заметили неизвестные беспилотники а небе. Они летали довольно долго - несколько часов, после чего исчезли.

Об этом сообщает местный телеканал TV 2.

Дроны появились вблизи аэропортов в северном Ольборге, Эсбьерге, что на на западном побережье полуострова Ютландия, и Сендорборге в области Южная Дания, а также рядом с авиабазой Скридструп, где размещены истребители F-16 и F-35.

Аэропорт в Ольборге пришлось закрыть. По данным сайта по отслеживанию рейсов Flightradar, три прибывающих туда пассажирских рейса были перенаправлены в другие аэропорты.

Сразу после обнаружения БпЛА полиция заверила, что опасности для аэропорта и жителей Ольборга нет. По ее словам, количество обнаруженных дронов "более одного".

Подтверждения того, что вновь обнаруженные беспилотники - те же, что были замечены 22 сентября в Копенгагене, пока нет, однако дроны "действуют по той же схеме", подчеркнули в полиции.

Также правоохранители добавили, что перебои в работе аэропорта Ольборга затронули и Военно-воздушные силы, так как расположенная поблизости авиабаза использует взлетно-посадочную полосу и диспетчерскую службу воздушной гавани.

Власти начали расследование инцидента.

Напомним, одновременно с Копенгагеном беспилотники видели и над шведским Мальмё.