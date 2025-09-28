Россия не имеет планов нападать на страны НАТО и не запускает свои беспилотники в европейских странах.

Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на Генассамблее ООН.

"Беспилотники, которые были якобы обнаружены на полькой территории, имеют меньшую дальность полёта, чем удалённость этой территории от границы с Россией. РФ никогда не направляет свои БПЛА или ракеты по государствам ЕС или НАТО", - заявил Лавров.

Он также обвинил страны Запада в угрозах применения силы против России.

"Все чаще звучат угрозы применения силы против России, которую обвиняют в том, что она чуть ли не планирует напасть на страны НАТО и Евросоюза. Президент Владимир Путин не раз развенчивал подобные провокации. У России не было и нет подобных намерений", - сказал Лавров.

При этом он заявил, что Москва на данный момент "не видит отхода США от курса на проведение открытого, честного диалога с Россией. На встрече с госсекретарем США Марко Рубио зафиксировано желание реализовать проекты, где интересы РФ и США совпадают".

Ранее спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Украина готовит удар беспилотниками по Румынии и Польше с целью "спровоцировать войну НАТО с Россией".

