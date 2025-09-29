Германия будет сбивать российские беспилотники, если появится реальная угроза безопасности.

Об этом заявил украинскому журналисту на варшавском форуме по безопасности, который открылся сегодня и продлится два дня, министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Представитель СМИ поинтересовался, будет ли бундесвер сбивать российские дроны при определенных обстоятельствах

"Это зависит от конкретной ситуации. Зависит, является ли это реальной угрозой нашей безопасности. Если есть угроза, конечно, будем сбивать, но все зависит от ситуации", - сказал министр.

Между тем в пятницу полковник бундесвера говорил, что стрельба по воздушным целям фактически запрещена. Запрет связан с тем, что снаряды ПВО или части дронов могут приземлиться за пределами казарм. В этом случае может быть подвергнута опасности жизнь гражданских лиц или пострадать их имущество. При этом офицер признал, что гибридная угроза для Германии очень высока.

Подробнее о том, что происходит с воздушной безопасностью в Европе и в каком направлении могут развиваться события, мы разбирали с отдельном материале.