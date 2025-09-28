Над датскими военными базами уже вторую ночь подряд летают неопознанные беспилотники.

Об этом пишет The Guardian, со ссылкой на датских военных.

По их словам вооруженные силы Дании могут подтвердить, что беспилотники были замечены в нескольких местах дислокации вооруженных сил.

В НАТО заявили, что будет "проводить ещё более усиленный контроль, используя новые многофункциональные средства в регионе Балтийского моря".

Альянс сообщил, что новые средства включают "платформы разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также как минимум один фрегат ПВО", пишет The Guardian.

В среду и четверг в Копенгагене пройдёт саммит ЕС с участием глав правительств, и вопросы безопасности, вероятно, будут одними из главных тем для обсуждения, предполагает издание.

Напомним, на этой неделе над базой военно-морских сил Швеции были зафиксированы летающие беспилотники. По информации СМИ, пролет подозрительных дронов зафиксирован в небе над архипелагом Карлскруна, где расположена главная база Военно-морских сил страны.



