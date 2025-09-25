Европейские дипломаты предупредили Кремль, что НАТО готово ответить на дальнейшие нарушения своего воздушного пространства, в том числе, сбивая российские самолёты.

Об этом сообщает американское информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Издание пишет о некой "напряжённой встрече", которую на этой неделе в Москве провели представители Британии, Франции и Германии с одним из дипломатов РФ.

Европейцы выразили обеспокоенность по поводу вторжения трёх истребителей МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии на прошлой неделе, анонимно сообщили источники.

В ответ, по их словам, российский дипломат дал понять, что эти действия Москвы стали ответом на украинские атаки Крыма, заявив, что подобные операции ВСУ были бы невозможны без поддержки Североатлантического альянса.

Напомним, Польша хочет дать себе право сбивать воздушные цели над Украиной.

"Сегодня мы обсуждаем стратегию использования наших ВВС и ПВО над Украиной и Беларусью для поражения российских самолётов, беспилотников и ракет, которые ещё не пересекли границу Польши <...>", – сообщил польский эксперт.

