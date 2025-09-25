Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказался за то, чтобы сбивать российские самолеты над странами НАТО.

Об этом он заявил во время интервью на телеканале Fox News.

По его словам, он согласен с высказываниями президента США Дональда Трампа.

"Если это необходимо. Я поддерживаю призыв Трампа сбивать российские самолеты, нарушающие воздушное пространство НАТО", - заявил Рютте.

Он также отметил, что военные Альянса прошли соответствующую подготовку для оценки подобных угроз и могут определить, следует ли сопровождать российские самолеты за пределы территории союзников, или принимать дальнейшие меры.

Напомним, во время брифинга с украинским президентом Владимиром Зеленский Трамп заявил, что страны НАТО могут сбивать российские самолёты, которые залетают в их воздушное пространство.

Но на вопрос, поддержит ли Америка европейцев, если те собьют самолёт, ответа не дал. Сказал, что "зависит от обстоятельств".

Государственный секретарь США Марко Рубио в свою очередь исключил возможность уничтожения российских самолетов, нарушающих воздушное пространство НАТО, если только те не совершают агрессивных действий.

Напомним, сегодня посол РФ во Франции Алексей Мешков заявил, что, если страны НАТО собьют российский самолет, это будет означать начало войны.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.