Государственный секретарь США Марко Рубио исключил возможность уничтожения российских самолетов, нарушающих воздушное пространство НАТО, если только те не совершают агрессивных действий.

Об этом глава американской дипломатии сказал в интервью телеканалу CBS News, которое приводит пресс-служба Госдепа.

На вопрос, готовы ли США участвовать в поражении российских самолетов, если те нарушат воздушное пространство, Рубио ответил: "Я не думаю, что кто-то говорил об уничтожении российских самолетов, если они не атакуют".

"Я думаю, что вы видели, как НАТО реагирует на эти нарушения так, как мы реагируем на них всегда, а именно: когда они входят в ваше воздушное пространство или вашу оборонную зону, вы поднимаетесь и перехватываете их", – добавил он.

Напомним, в НАТО заявили, что в случае повторного нарушения воздушного пространства западных стран Организация Североатлантического договора может дать России военный ответ.

Ранее глава польского МИД Сикорский сказал, что страны НАТО будут сбивать всё, что летит со стороны России.

Как известно, 19 сентября Эстония заявила, что три российских истребителя МиГ-31 нарушили ее воздушное пространство. Это произошло над Финским заливом. Сообщалось, что истребители летали в небе 12 минут.

Подробнее о возможных последствиях инцидента с российскими самолётами в Эстонии мы писали в отдельном материале.