В случае повторного нарушения воздушного пространства западных стран Организация Североатлантического договора может дать России военный ответ.

Об этом идет речь в заявлении НАТО, опубликованном по итогам заседания, которое созвала Эстония после вторжения трех российских истребителей в ее воздушное пространство. НАТО в ответ поднимала в небо свои самолеты для перехвата и сопровождения МиГов за пределы воздушного пространства Эстонии.

В заявлении упоминается, что уже несколько стран НАТО, включая Финляндию, Латвию, Литву, Норвегию и Румынию, "тоже недавно столкнулись с нарушениями воздушного пространства со стороны России".

"Это вторжение является частью более широкой тенденции всё более безответственного поведения России. Россия не должна сомневаться: НАТО и союзники будут использовать все необходимые военные и невоенные инструменты для самообороны и сдерживания любых угроз со всех направлений в соответствии с международным правом. Мы продолжим реагировать в том порядке, в том времени и в той сфере, которые выберем сами. Наша приверженность статье 5 незыблема", - говорится в заявлении НАТО.

Также в ней сказано, что эти действия РФ "не заставят союзников отказаться от выполнения своих постоянных обязательств по поддержке Украины".

На днях НАТО выразила готовность защищать территорию Эстонии на фоне нарушения РФ ее воздушного пространства.

А вчера Польша предупредила, что будет сбивать все российские объекты в своём воздушном пространстве.