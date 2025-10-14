В правительстве ФРГ сорвалось коалиционное соглашение о введении в стране новой модели призыва на военную службу.

Об этом сообщает немецкое издание Stern.

По имеющейся информации, запланированная в бундестаге конференция с участием руководства парламентских фракций консервативного блока ХДС/ХСС и социал-демократов отменена буквально в последнюю минуту.

По данным телеканала n-tv, внутреннее сопротивление внутри фракции Социал-демократической партии (СДПГ) относительно компромисса с консерваторами оказалось слишком сильным. По словам представителя фракции Христианско-демократического союза и Христианско-социального союз (ХДС/ХСС), там "твёрдо рассчитывали" на заключение соглашения, но теперь не знают, когда поправки в законодательство удастся рассмотреть в парламенте.

Ранее сообщалось, что ХДС/ХСС и СДПГ согласовали новую трехэтапную модель военной службы, которая включает в себя систему жеребьёвки для отбора молодых людей на случай нехватки добровольцев, и что этот проект привёл к падению рейтингов канцлера Германии Фридриха Мерца.

Напомним, перед этим правящие партии ФРГ провалили согласование поправок для введения в стране обязательной военной службы.

Ранее появилось интервью молодых немцев, большинство из которых выступили против возможной войны с РФ.