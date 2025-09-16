Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц отвергли требования Польши выплатить репарации за ущерб после Второй мировой войны.

Об этом Штайнмайер и Мерц заявили в ходе приема польского президента Кароля Навроцкого в Берлине.

Навроцкий ранее заявил, что Германия должна выплатить Польше репарации за ущерб от Второй мировой войны. Он анонсировал, что поднимет этот вопрос в ходе своего визита в Берлин.

В ответ на требование президента Польши о репарациях президент ФРГ подчеркнул, что с немецкой точки зрения этот вопрос юридически окончательно урегулирован. Однако "содействие памяти и увековечению остается общим делом".



После приёма у Штайнмайера президент Польши встретился с Мерцем. По информации агентства DPA, ссылающегося на источники в кабмине ФРГ, Мерц в разговоре с Навроцким подчеркнул неизменную позицию по вопросу репараций.

Напомним, еще в 2022 году Министерство иностранных дел Польши опубликовало полный список требований о военных репарациях от Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.

Польша требовала от Германии:

возмещение материальных и нематериальных убытков в размере 6 трлн 220 млрд 609 млн злотых;

возмещение жертвам агрессии и немецкой оккупации и членам их семей причиненного им ущерба и вреда;

возврат активов и пассивов польских государственных банков и кредитных учреждений, украденных немецким государством в 1939-1945 годах;

возвращение похищенных из Польши культурных ценностей, находящихся на территории Германии.

Озвученная итоговая сумма составляла 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов).

После этого правительство Германии заявило, что ФРГ уже все репарации полякам выплатила и больше ничего платить не будет.