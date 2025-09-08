Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что у России есть основания пересмотреть отказ от требований репараций с Финляндии по итогам Второй Мировой войны, в которой финны участвовали на стороне Германии.

Зампред Совбеза РФ утверждает, что после вступления Финляндии в НАТО Хельсинки начали нарушать ранее подписанные договоренности, в том числе оборонные статьи Парижского мирного договора 1947 года и положения Договора об основах отношений с РФ 1992 года, который запрещает использование вооруженных сил за пределами финской территории.

Он заявляет, что СССР добровольно отказался от части репараций, из предусмотренных договором 300 млн долл. Финляндия выплатила только 226,5 млн, тогда как РФ оценивает ущерб в 20 трлн рублей (около 222 млрд долл.)

Напомним, в 1944 году закончилась последняя советско-финская война, итогом которой стала "финляндизация" - процесс, при котором Финляндия сохраняла суверенитет, но отказывалась от любых шагов во внутренней и внешней политике, направленных против СССР.

