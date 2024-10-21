Правительство Великобритании не намерено выплачивать компенсации и приносить извинения за работорговлю.

Как пишет газета The Guardian, об этом заявил представитель премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера накануне его визита на саммит Содружества в Самоа, который проходит сегодня.

Представитель правительства отметил, что на Стармера давят с требованием извинений и репараций депутаты Лейбористской партии и правительства стран Карибского бассейна.

"Репарации не входят в повестку дня встречи глав правительств Содружества. Позиция правительства по этому вопросу не изменилась, мы не платим репарации", - заявили в правительстве.

Представитель премьера добавил, что Лондон продолжит взаимодействовать с партнерами для борьбы с сегодняшними неотложными вызовами в интересах будущих поколений.

Как мы писали на днях, 15 стран Карибского бассейна решили потребовать репараций от Великобритании за ущерб от работорговли. Эту тему они намеревались поднять на встрече Карибского сообщества.

А в сентябре председатель переходного президентского совета Гаити Эдгар Леблан Филь потребовал репараций от Франции.