Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Варшава хочет получить репарации от Германии и намерена добиваться их.

Как передает Polskie Radio, заявление прозвучало на съезде политической силы в Катовице.

"Мы хотим быть в ЕС, но мы хотим оставаться суверенным государством. Мы хотим репараций от Германии", – сказал Качиньский.

Он добавил , что репарации от Германии – это не только финансовый вопрос, но и вопрос достоинства.

"Не может быть, чтобы другим платили, а полякам нет. Полякам не платят", – подчеркнул политик.

Польские власти 1 сентября 2022 года представили трехтомный доклад о потерях, понесенных Польшей в результате нападения нацистской Германии и оккупации в 1939-1945 годах. Заявленная итоговая сумма составила 6,2 трлн злотых (около 1,3-1,5 трлн долларов). Через полмесяца Сейм страны принял резолюцию с требованием репараций от Германии.

3 октября 2022 года глава МИД Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием к ФРГ о выплате компенсаций.

В правительстве Германии неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций.

Мы анализировали, что означают требования Варшавы к Берлину о выплате репараций.