Сразу 15 стран Карибского бассейна решили потребовать репараций от Великобритании за ущерб от работорговли. Эту тему они хотят поднять на встрече Карибского сообщества, которая пройдет в Самоа 21 октября.

Об этом пишет британский таблоид Daily Mail со ссылкой на источники.

Сумма требований к Лондону составляет 206 миллиардов фунтов стерлингов, или 270 миллиардов долларов.

Как сообщает издание, карибские страны выступили с этой инициативой после выступления премьер-министра Барбадоса Мии Моттли на последней Генассамблее ООН, во время которого она заявила, что репарации за рабство и колониализм должны стать частью новой "глобальной перезагрузки". Мотли утверждала, что долг Великобритании перед ее страной составляет почти 5 триллионов долларов. Однако даже малая часть этой суммы окажется разорительной для министра финансов Британии Рейчел Ривз, которая планирует повышение налогов, чтобы заткнуть "черную дыру" в госбюджете в размере 28 миллиардов долларов.

Daily Mail напоминает, что американские юридические эксперты уже говорили, что право на компенсации за рабство, причем не только от Британии, имеют 30 стран Карибского бассейна.

Согласно опубликованному в прошлом году докладу, в составлении которого участвовали судьи Международного уголовного суда, Великобритания должна заплатить 24 триллиона долларов в виде репараций, из которых 9,6 триллиона должны достаться Ямайке.

В сентябре председатель переходного президентского совета Гаити Эдгар Леблан Филь, выступая на упомянутой Генассамблее ООН, потребовал репараций от Франции.

А весной 2023 года СМИ писали, что Ямайка собирается требовать от Британии репарации за годы работорговли.