В трех крупных городах земли Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии на выборах бургомистров представители ультраправой партии "Альтернатива для Германии" вышли во второй тур.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В Гельзенкирхене, давнем оплоте Социал-демократическлй партии Германии (СДПГ), представитель АдГ Норберт Эммерих занял второе место с результатом 29,8% голосов, кандидат от СДПГ Андреа Хенце набрала 37%.

В Дуйсбурге Карстен Грос из АдГ получил 19,7%, уступив лидерство в первом туре бургомистру Дуйсбурга Зёрену Линку из СДПГ (46%).

В Хагене кандидат от АдГ Михаэль Айхе набрал 21,2%, во втором туре он поборется с Деннисом Ребайном (25,1%) из Христианско-демократического союза (ХДС).

"Альтернатива для Германии" заняла на этих выборах третье место по общему числу голосов, но показала наибольший прирост (+9,4%) в сравнении с прошлыми выборами в 2020 году. Христианские демократы потеряли 1%, СДПГ потеряла 2,2%.

Второй тур выборов состоится 28 сентября.

Особенность этих муниципальных выборов заключается в том, что голосовать могут все зарегистрированные жители общины, независимо от гражданства, то есть и украинцы тоже.

Также отметим, что на западе Германии много беженцев как из Украины, так и из мусульманских стран. АдГ выступает за ужесточение правил их приема.

В марте мы рассказывали, что рейтинг АдГ достиг максимального уровня за всю историю.

В мае новое немецкое правительство хотело запретить эту партию.