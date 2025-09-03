В течение двух недель в одной немецкой земле умерли семь кандидатов на выборы из "Альтернативы для Германии"
За короткий промежуток времени накануне выборов в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия умерли семь кандидатов от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии". Смерти произошли в течение полумесяца.
Об этом пишет немецкая газета Die Welt.
По данным журналистов, скончались следующие политики:
- кандидат в Райнберге округа Везель Вольфганг Зайц;
- кандидат в члены горсовета небольшого курортного городка Бад-Липпшпринге Штефан Берендес;
- кандидат на коммунальных выборах в Шверте (округ Унна) Вольфганг Клингер;
- баллотировавшийся в Бломберге (округ Липпе) Ральф Ланге;
- значившийся в резервных партийных списках Рене Херфорд;
- прямой кандидат в Кременхолле, районе города Ремшайд, Ханс-Йоахим Кинд;
- значившийся в резервных партийных списках Патрик Титце.
Как отметили в полиции, первые четверо умерли "естественной смертью" - от тяжелых застарелых заболеваний и инфаркта. 42-летний Титце покончил жизнь самоубийством (правда, это произошло еще 1 июля).
Заместитель председателя фракции "АдГ" в Северном Рейне — Вестфалии Кай Готтшалк опроверг предположения о насильственных причинах смерти своих однопартийцев.
"Мы, конечно же, будем расследовать эти случаи с необходимой чуткостью и тщательностью. Однако нет никаких признаков того, что это убийство или что-то подобное", – заявил Готтшалк.
Между тем в земельной избирательной комиссии Северного Рейна - Вестфалии таблоиду Bild рассказали, что за время предвыборной кампании умерли как минимум шесть кандидатов от других политсил: Партии защиты животных, "Свободных избирателей", Свободной демократической партии и "Независимого объединения избирателей".
"Подобные случаи смерти кандидатов на местных выборах - независимо от принадлежности к конкретной партии или группе избирателей - к сожалению, происходят на всех выборах", - констатировал собеседник газеты.
Местные выборы пройдут 14 сентября. Ранее весной "АдГ" заняла второе место на досрочных выборах в ФРГ. Сейчас она лидирует в общегерманских опросах.