За короткий промежуток времени накануне выборов в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия умерли семь кандидатов от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии". Смерти произошли в течение полумесяца.

Об этом пишет немецкая газета Die Welt.

По данным журналистов, скончались следующие политики:

кандидат в Райнберге округа Везель Вольфганг Зайц;

кандидат в члены горсовета небольшого курортного городка Бад-Липпшпринге Штефан Берендес;

кандидат на коммунальных выборах в Шверте (округ Унна) Вольфганг Клингер;

баллотировавшийся в Бломберге (округ Липпе) Ральф Ланге;

значившийся в резервных партийных списках Рене Херфорд;

прямой кандидат в Кременхолле, районе города Ремшайд, Ханс-Йоахим Кинд;

значившийся в резервных партийных списках Патрик Титце.

Как отметили в полиции, первые четверо умерли "естественной смертью" - от тяжелых застарелых заболеваний и инфаркта. 42-летний Титце покончил жизнь самоубийством (правда, это произошло еще 1 июля).

Заместитель председателя фракции "АдГ" в Северном Рейне — Вестфалии Кай Готтшалк опроверг предположения о насильственных причинах смерти своих однопартийцев.

"Мы, конечно же, будем расследовать эти случаи с необходимой чуткостью и тщательностью. Однако нет никаких признаков того, что это убийство или что-то подобное", – заявил Готтшалк.

Между тем в земельной избирательной комиссии Северного Рейна - Вестфалии таблоиду Bild рассказали, что за время предвыборной кампании умерли как минимум шесть кандидатов от других политсил: Партии защиты животных, "Свободных избирателей", Свободной демократической партии и "Независимого объединения избирателей".

"Подобные случаи смерти кандидатов на местных выборах - независимо от принадлежности к конкретной партии или группе избирателей - к сожалению, происходят на всех выборах", - констатировал собеседник газеты.

Местные выборы пройдут 14 сентября. Ранее весной "АдГ" заняла второе место на досрочных выборах в ФРГ. Сейчас она лидирует в общегерманских опросах.