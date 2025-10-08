Многие немцы не приветствуют обязательную военную службу в ФРГ и не хотят ее проходить, а некоторые считают, что украинцы поступили неправильно, оказывая сопротивление российскому вторжению.

Отношение к службе и войне прошло в эфире телеканала ARD.

Так, двое из трёх молодых людей высказались против обязательной службы в немецкой армии. Притом один из них заявил, что не хочет воевать, даже если на Германию нападут.

"Нужна ли нам снова обязательная военная служба? Нет, не нужна, потому что у меня есть проблема с самим словом "обязанность". Если людей принуждают что-то делать, то они делают это лишь вполсилы, вместо того чтобы брать тех, кто делает это добровольно и с полной убеждённостью. Это приносит гораздо больше пользы, и, возможно, стоит давать стимулы, чтобы больше людей сами решали этим заниматься, но не стоит их заставлять", – заявил первый из опрошенных.

Следующий респондент оказался ещё более категоричен.

"У меня нет никакого желания идти на военную службу, и я не хочу жертвовать своей жизнью ради государственных границ и сфер влияния. Я также не считаю, что людей вообще можно заставлять делать это против их воли", – заявил 18-летний гражданин ФРГ.

По его мнению, Украине не следовало сопротивляться российскому вторжению, и сам он "предпочёл бы жить в Германии под властью Путина, чем жить в Германии, раздираемой войной".

"Даже тогда (в случае нападения - Ред.) я не стал бы её (ФРГ - Ред.) защищать. Мне кажется, что украинцы, например, поступили себе во вред, начав воевать с Россией. Они, на мой взгляд, должны были это принять. Я думаю, им следовало сдаться, потому что жизнь во время войны гораздо хуже, чем жизнь даже под властью Путина", – сказал Ян Вагнер.

Третий молодой человек оппонировал предыдущим высказываниям.

"Вы говорите, что предпочли бы жить под властью, или, правильнее сказать, под оккупацией Путина. Я вспоминаю те кадры, которые мы видели в Буче: когда невинных людей просто расстреливали на велосипедах, когда появлялись подвалы для пыток, когда люди и дети исчезали и до сих пор нигде не объявились. От таких слов у меня внутри всё закипает. Я считаю, что нельзя путать жертву и агрессора. Путин ведёт войну агрессии. И это нарушение международного права. А ставить на одну доску обязательную службу с тем, что делает Нетаньяху, или с тем, что делает Путин, – это совершенно разные категории. Здесь речь идёт об основном законе (конституции Германии). Здесь речь идёт о защите свободы и прав человека. И ни в коем случае нельзя это приравнивать к действиям Путина", – считает третий опрошенный.

Напомним, возвращение всеобщей воинской повинности уже обсуждается властями Германии, но по этому вопросу в правящей коалиции пока нет консенсуса.

При этом в Баварии готовятся к переводу медицины на военные рельсы.