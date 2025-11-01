В суббота, 1 ноября, в Украине идет 1347-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 1 ноября

11:44 Минобороны РФ подтвердило десант ГУР под Покровском, но заявляет о его уничтожении.

"Пресечена высадка с вертолета группы сил специальных операций ГУР в районе около 1 км северо-западнее окраины населенного пункта Красноармейск (Покровск - Ред.). Все 11 человек, высадившиеся с вертолета, уничтожены", - утверждают в МО РФ.

Украина официально этой операции не комментировала.

10:56 Глава ГУР Буданов был замечен в районе Павлограда, пишет майор ВСУ Андрей Ткачук.

Ранее сообщалось, что Буданов сейчас руководит контратакой спецназа ГУР на окраине Покровска.

10:38 Во время утреннего удара "Искандером" по Николаеву повреждены автозаправка и несколько автомобилей.

Также есть погибший и 15 пострадавших.

"К сожалению, один человек погиб. На данный момент известно о 15 раненых разной степени тяжести. Среди пострадавших есть ребенок, врачи оценивают его состояние как средней тяжести", - сообщил губернатор Виталий Ким.

10:14 Словакия поддерживает идею создания "антиукраинского" блока в Евросоюзе вместе с Венгрией и Чехией. Об этом российским СМИ заявил замглавы правящей в стране партии Smer Любош Блаха.

"Совместные действия тех, кто в Европе еще сохранил здравый ум, не только возможны, но и вероятны. Несмотря на то, что Европа вновь, спустя десятилетия, охвачена коллективным безумием, которое ведет нас всех к войне, упадку и хаосу", - сказал он.

09:24 Что происходит с десантом ГУР в Покровске?

Западные и украинские СМИ со вчерашнего вечера пишут о том, что Главное управление разведки Украины высадило вертолетный десант в Покровске.

Об этом сообщили агентство Reuters и корреспондент The Economist Оливер Кэрролл в Х.

"Украина отправила спецподразделения для ведения боевых действий в восточной части города Покровск, который находится в осаде», - пишет Reuters.

Со ссылкой на источник в 7-м корпусе ДШВ агентство сообщает, что украинские спецназовцы высадились на вертолете Black Hawk. Заявляется, что операцию возглавляет глава ГУР Буданов, отстутствие которого вчера на совещании у Зеленского бросилось в глаза многим. Подробнее...

08:38 В Полтавской области ночью был удар по газодобывающему объекту, сообщает ГосЧС.

Возник масштабный пожар.

08:02 По Николаеву был ракетный удар баллистикой, сообщил губернатор Ким. Есть раненые.