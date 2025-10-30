Президент России Владимир Путин "приказал обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, включая представителей украинских СМИ, в районы блокирования ВСУ" в Покровске, Мирнограде и Купянске.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Как отметили в ведомстве, Москва готова временно приостановить боевые действия для безопасного доступа и последующего выезда журналистов.

"Российское командование готово при необходимости прекратить боевые действия на 5-6 часов в данных районах, а также обеспечить коридоры беспрепятственного въезда и выезда групп представителей иностранных СМИ, в том числе украинских, при условии гарантий безопасности как для журналистов, так и российских военнослужащих", - заявили в Минобороны.

Спикер МИД Георгий Тихий прокомментировал это заявление. Он отметил, что Киев не доверяет этой инициативе, а журналисты, которые посетят упомянутые города со стороны армии РФ, нарушат украинское законодательство.

"Откровенно говоря, я не рекомендую журналистам доверять каким-либо предложениям Путина относительно коридоров в зоне боевых действий. Я своими глазами видел, чем заканчиваются такие предложения, 29 августа 2014 года в Иловайске. Я также напоминаю всем СМИ, что любые визиты на оккупированную Россией территорию без разрешения Украины являются нарушением нашего законодательства и международного права. Они будут иметь долгосрочные репутационные и юридические последствия. Мы внимательно следим за этим", - заявил Тихий.

Напомним, на фоне доклада российского военного руководства о полном окружении украинских войск в Купянске и Покровске, Путин поручил принять все меры для организации их сдачи в плен и подчеркнул необходимость гуманного обращения с украинскими военнослужащими.



