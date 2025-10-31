В Мирнограде под Покровском Донецкой области ухудшается ситуация для ВСУ, их выход из города будет сложным.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале украинский боец с позывным Мучной.

"На этом участке всё очень напряжённо. Не хочу поднимать панику и тем более придумывать какую-то чепуху, что всё хорошо, потому что не всё относительно хорошо, и скоро может стать ещё хуже. Выход из города будет сложным: коридоры под давлением, нужно искать проходы и думать, как выйти правильно, без лишнего риска", - написал военный.

По его информации, украинские войска обороняются в многоэтажках юго-восточной части города, а также в частном секторе на северо-востоке.

"Есть попытки даже наших контратак возле захваченной территории шахты 5/6, чтобы оттолкнуть врага назад, но там мы попали в засаду", - пишет Мучной.

"Враг пытается перегородить нам пути отхода, давит на выход из района южнее Родинского, а также на подступы с северо-востока Покровска по трассе к Мирнограду. Если горловина выдержит и в ней останется просвет, то есть шанс забрать наших оттуда. Если нет — ситуация сильно усложнится", - заявил военный.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил об окружении ВСУ Покровске, Мирнограде и Купянске и приказал обеспечить туда беспрепятственный проезд иностранных журналистов, чтобы осветить ситуацию.

Украинская сторона опровергает окружение в Купянске и Павлограде.